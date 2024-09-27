مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يدشن أحدث جهاز قسطرة قلبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في نقلة نوعية كبيرة على مستوى خدمات قسطرة القلب والشرايين، دشّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي أولَ وأحدث جهاز للقسطرة القلبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "GE Healthcare Allia IGS 730 Pulse"، والذي يتميّز بأنه يعزز دقة التشخيص والعلاج، وزراعة الدعامات والصمامات، ويسهل إجراءات القسطرة، ويدعم التصوير ثلاثي الأبعاد، ويقلّل من تعرض المراجعين للإشعاع، وكذلك سلامة المرضى.
وقال "د. علي الشهري" المدير الطبي للمستشفى: إن تدشين هذا الجهاز بهذه التقنية يأتي في إطار حرص المجموعة على تقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية، مضيفًا: أن هذه الخطوة ستحدث نقلة كبيرة في مستوى خدمات قسطرة القلب والشرايين بالمستشفى؛ إذ إنه يعتبر جهازًا متقدمًا يرفع من كفاءة الإجراءات التشخيصية والعلاجية، ويتيح أيضًا مرونة حركة فائقة تمكّن من تصوير القلب وأعضاء الجسم من كل الزوايا، ويقلّل التعرض للإشعاع؛ حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير صور ذات جودة استثنائية مع الحفاظ على جرعات إشعاعية منخفضة؛ مما يجعله مثاليًّا في إجراء العديد من التدخلات الطبية، بما في ذلك قسطرة القلب والأشعة التداخلية.
واستطرد "د. الشهري" قائلًا: إن الجهاز أيضًا يدعم التصوير ثلاثي الأبعاد لتقديم صور مقطعية دقيقة، مشيرًا إلى أنه من بين المزايا المتقدمة التي يقدمها الجهاز، تطبيق "PCI ASSIST 2"، الذي يسهم في دقة زراعة الدعامات التاجية، وتطبيق "Valve ASSIST2"، الذي يساعد في زراعة صمامات القلب بالقسطرة. كما أن تطبيق "Embo ASSIST" يسهل إجراءات قسطرة الأورام والأورام الليفية وتضخم البروستاتا.
من جهته قال "د. فيصل الصميدي" رئيس قسم القسطرة القلبية: إن الجهاز وبفضل تقنيات مثل "MY IQ" ودمج مصادر التصوير المختلفة مثل "OCT وIVUS وEcho"، يعزز دقة التشخيص والعلاج، ويوفر تجربة متكاملة وسهلة الوصول للمراجع، بالإضافة إلى أنه أيضًا يتمتع بتصميم فريد يضمن سلاسة العمليات وسير العمل الطبي دون عوائق.
ويأتي تدشين هذا الجهاز انطلاقًا من حرص مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، على تقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية، باستخدام أحدث التقنيات، وتقديم نموذج صحي متفرّد، والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم عن طريق مزْج فعّال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات الطبية؛ للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الصحية.