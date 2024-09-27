مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يدشن أحدث جهاز قسطرة قلبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقال "د. علي الشهري" المدير الطبي للمستشفى: إن تدشين هذا الجهاز بهذه التقنية يأتي في إطار حرص المجموعة على تقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية، مضيفًا: أن هذه الخطوة ستحدث نقلة كبيرة في مستوى خدمات قسطرة القلب والشرايين بالمستشفى؛ إذ إنه يعتبر جهازًا متقدمًا يرفع من كفاءة الإجراءات التشخيصية والعلاجية، ويتيح أيضًا مرونة حركة فائقة تمكّن من تصوير القلب وأعضاء الجسم من كل الزوايا، ويقلّل التعرض للإشعاع؛ حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير صور ذات جودة استثنائية مع الحفاظ على جرعات إشعاعية منخفضة؛ مما يجعله مثاليًّا في إجراء العديد من التدخلات الطبية، بما في ذلك قسطرة القلب والأشعة التداخلية.