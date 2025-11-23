أسرار آلاف السنين على واجهات جبل أثلب.. و"سبق" تكشف تفسيرها

أن من الأشكال البديعة التي تتكوَّنت في الحجر الرملي شكل يُسمَّى “التافوني”، وربما يكون من أول الأشياء التي تلاحظها حين تنظر إلى الصخور ذات اللون الأصفر البني الفاتح، لأنه يبدو وكأن الحجر الرملي مليء بالثقوب. فهذه الثقوب والأشكال الصغيرة الرائعة التي يمكن أن تتكوَّن، هي التافوني.