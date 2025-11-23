أسرار آلاف السنين على واجهات جبل أثلب.. و"سبق" تكشف تفسيرها

يثير جبل أثلب في الحجر بمحافظة العلا فضول الزائرين بواجهاته الصخرية المليئة بثقوب دقيقة تبدو كأنها منحوتة بعناية، هذه التشكيلات الطبيعية المثيرة تُعرف باسم “التافوني”، وهي إحدى الظواهر الجيولوجية المدهشة التي تميّز صخور الحجر الرملي في العلا .
وفي زيارة لـ "سبق" على هامش مهرجان الممالك القديمة 2025 كشف الراوي محمد البلوي في حديثه للفريق الاعلامي الزائر أثناء مشاركتهم في تجربة مسار المشي بين معالم الحجر الجولوجية.
أن من الأشكال البديعة التي تتكوَّنت في الحجر الرملي شكل يُسمَّى “التافوني”، وربما يكون من أول الأشياء التي تلاحظها حين تنظر إلى الصخور ذات اللون الأصفر البني الفاتح، لأنه يبدو وكأن الحجر الرملي مليء بالثقوب. فهذه الثقوب والأشكال الصغيرة الرائعة التي يمكن أن تتكوَّن، هي التافوني.
وذكر أن هذه القطع الفنية الطبيعية تتشكل عن طريق التجوية؛ فالحجر الرملي يتكون من حبيبات رواسب التحمت وتماسكت ببعضها البعض على مر الزمن حتى تشكلت الصخرة، وتقوم الأمطار والرياح بتكسير “الأسمنت الطبيعي” الذي يمسك هذه الحبيبات، فتتساقط تدريجيًا، وتظهر فجوات صغيرة بحجم حبة الحمص تقريبًا.
وتساهم هذه الفجوات في تسريع التجوية في الحبيبات المحيطة بها أكثر من بقية أجزاء الصخرة، مما يؤدي إلى توسّعها بمرور الوقت. وفي داخل هذه الفجوات تدور الحبيبات الصغيرة وتتنقّل، مما يساعد على نحتها بشكل أدق. ومع الزمن تتحول هذه الثقوب الصغيرة إلى أعمال فنية طبيعية مصغّرة تنتشر على سطح الصخور.
يذكر أن الحجر تعدّ أشهر مواقع العلا، وهي أول موقع سعودي يُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية لمملكة الأنباط، وتضم أكثر من 140 مقبرة منحوتة في واجهات صخرية بخرافة معمارية مبهرة، ومؤخرًا أدرجت العلا في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو، وقد اختيرت العلا أيضًا كأحد أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2022.