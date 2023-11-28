العيسائي تطلق عروضها المميزة على سيارات ميتسوبيشي بمناسبة اليوبيل الذهبي

وبهذه المناسبة تحدث المدير التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات الاستاذ بندر العيسائي قائلاً: بحثنا عن أفضل ما يمكن تقديمه لعملائنا الكرام تقديراً لثقتهم التي كانت العنصر الأهم في استمرار الشراكة بين الشركتين طيلة العقود الخمسة الماضية، فجاءت هذه العروض بعد دراسة، والتي نأمل أن تكون في مستوى تطلعات عملائنا وتحوز على إعجابهم، وحقيقة عندما نقدم هذه الفترات الممتدة من الضمان والصيانة الدورية فإننا نؤكد بشكل عامل ثقتنا الكاملة في سيارات ميتسوبيشي المعروفة بقوتها وجودة أدائها التي تدوم، وتعد أبرز مقوماتها التي تضعها خياراً مثالياً أمام كل من يبحث عن اقتناء سيارة يمكن الاعتماد عليها.