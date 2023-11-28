العيسائي تطلق عروضها المميزة على سيارات ميتسوبيشي بمناسبة اليوبيل الذهبي

بالتزامن مع احتفالاتها بمرور 50 عاماً على شراكتها مع شركة ميتسوبيشي موتورز؛ أعلنت شركة العيسائي للسيارات وكلاء سيارات ميتسوبيشي في المملكة عن عروضها المميزة لعملائها والتي تعدّ فرصة مغرية لكل راغب في تملك سيارات ميتسوبيشي التي تمتاز بقوة الأداء وروعة التصاميم الداخلية والخارجية، فقد أعلنت شركة العيسائي عن تقديم صيانة مجانية لـ50 ألف كيلو متر أو ثلاث سنوات أيهما أسبق، على جميع سياراتها موديل العام الحالي ٢٠٢٣ ويستمر العرض إلى نهاية العام الجاري أو نفاذ الكمية، بالإضافة إلى امتداد فترة الضمان إلى خمس سنوات أو 160 ألف كيلو متر أيهما أسبق، وآخر الفقرات في عروض العيسائي المبهرة على سيارات ميتسوبيشي تقديم خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات.
وإلى جانب العروض المميزة تضع العيسائي للسيارات أمام عملائها خيارات تمويلية متنوعة ومرنة من خلال شراكاتها المتعددة مع البنوك والشركات التمويلية لتوفير افضل التسهيلات وبدون دفعة أولى.
وبهذه المناسبة تحدث المدير التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات الاستاذ بندر العيسائي قائلاً: بحثنا عن أفضل ما يمكن تقديمه لعملائنا الكرام تقديراً لثقتهم التي كانت العنصر الأهم في استمرار الشراكة بين الشركتين طيلة العقود الخمسة الماضية، فجاءت هذه العروض بعد دراسة، والتي نأمل أن تكون في مستوى تطلعات عملائنا وتحوز على إعجابهم، وحقيقة عندما نقدم هذه الفترات الممتدة من الضمان والصيانة الدورية فإننا نؤكد بشكل عامل ثقتنا الكاملة في سيارات ميتسوبيشي المعروفة بقوتها وجودة أدائها التي تدوم، وتعد أبرز مقوماتها التي تضعها خياراً مثالياً أمام كل من يبحث عن اقتناء سيارة يمكن الاعتماد عليها.
ورحب العيسائي بكافة العملاء لزيارة صالة عرض الشركة في مختلف مناطق المملكة للتعرّف أكثر على عروضنا والاطلاع على جديد سيارات ميتسوبيشي، مؤكداً بأن فريق العمل بالشركة سوف يكونون سعداء بالإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة الممكنة.