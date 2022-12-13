مستشفى "صحة الافتراضي" يُوقّع اتفاقية شراكة لإيجاد الحلول التقنية

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة إعادة التأهيل للمرضى، من خلال تطوير برامج الرعاية الصحية الرقمية المقدّمة للتعافي من العجز الحركي والمعرفي، وكذلك هيكلة الأبحاث والمشاريع السريرية في جميع مراحل الرعاية الصحية، من مرحلة تنويم المرضى إلى مرحلة وجودهم في منازلهم.