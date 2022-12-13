مستشفى "صحة الافتراضي" يُوقّع اتفاقية شراكة لإيجاد الحلول التقنية

وَقَّعت وزارة الصحة ممثلةً في مستشفى صحة الافتراضي، ومركز تمكين الابتكار؛ اتفاقية تعاونٍ مشتركة مع مجموعة الخولي التجارية بشأن الشراكة في إيجاد الحلول التقنية في مجال الطب الافتراضي والتأهيل الطبي.
وجاء توقيع الاتفاقية من خلال ممثل الوزارة نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى صحة الافتراضي، ومركز تمكين الابتكار، المهندس خالد القماش، وممثل الشركة المدير التنفيذي لمجموعة الخولي التجارية داركو ميركيور.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة إعادة التأهيل للمرضى، من خلال تطوير برامج الرعاية الصحية الرقمية المقدّمة للتعافي من العجز الحركي والمعرفي، وكذلك هيكلة الأبحاث والمشاريع السريرية في جميع مراحل الرعاية الصحية، من مرحلة تنويم المرضى إلى مرحلة وجودهم في منازلهم.
وتضمّنت الاتفاقية العمل على توسيع نطاق الخدمات الافتراضية في كل ما يخُص التعافي وإعادة التأهيل، وذلك عبر تنفيذ نماذج رعاية جديدة تُسهم في تحسين صحة المرضى وترتقي بجودة حياتهم.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لدعم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية في العديد من التخصصات الدقيقة والنادرة؛ وذلك للمساهمة في رفع كفاءتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة؛ تحقيقًا لأهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.