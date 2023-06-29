هنا أمطار وبرد.. "أجواء المشاعر والمناطق في 36 ساعة" يرصدها "الحصيني"

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وحتى مساء غد الجمعة؛ أجواء من حارة إلى حارة جدًّا بما فيه المشاعر المقدسة نهارًا، ومن معتدلة إلى مائلة إلى الاعتدال على معظم المناطق، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، تميل للبرودة إلى باردة ليلًا؛ وذلك بحسب المراصد.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقّع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وجنوب الباحة، تمتدّ إلى تهامة من تلك المناطق.
وأضاف: "تمتدّ الأمطار إلى جنوب الربع الخالي واليمن وعمان، ومتوقّع رياح من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الغربية والشرقية والوسطى والبحرين وقطر والإمارات، مع هبات شبه قوية على وسط الساحلين الشرقي والغربي والشمالية وجنوب منطقة الرياض من المملكة، إلا أن يصرفها الله".