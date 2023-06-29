هنا أمطار وبرد.. "أجواء المشاعر والمناطق في 36 ساعة" يرصدها "الحصيني"

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس وحتى مساء غد الجمعة؛ أجواء من حارة إلى حارة جدًّا بما فيه المشاعر المقدسة نهارًا، ومن معتدلة إلى مائلة إلى الاعتدال على معظم المناطق، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، تميل للبرودة إلى باردة ليلًا؛ وذلك بحسب المراصد.