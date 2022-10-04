"الحماد" لـ"سبق": دور النشر السعودية تعيش حالياً مجدها بفضل الدعم اللامحدود للدولة

وحول أهم الإصدارات التي تحقق مبيعات كبيرة في جناح "رشم"، ذكر "الحماد" أن هناك عدداً من الإصدارات التي يُقبل عليها زوار المعرض؛ منها كتاب "التعثر في السعادة" لعالم النفس دانيال جلبرت، وهو عمل فكري ثوري يُعد من أهم ما كُتب في هذا الموضوع، ورواية "رجل الشتاء" للكاتب السعودي يحيى امقاسم، ورواية "أحد الذين لم يضحكوا البارحة" لياسر هادي.