"الحماد" لـ"سبق": دور النشر السعودية تعيش حالياً مجدها بفضل الدعم اللامحدود للدولة

قال مدير دار رشم للنشر والتوزيع صالح الحماد لـ"سبق": "إن دور النشر السعودية تعيش حالياً مجدها بفضل الدعم اللامحدود لهيئة الأدب والنشر والترجمة، من خلال الكثير من البرامج بينها برنامج ترجم".
وأوضح "الحماد" أن "رشم" لديها مجموعة كبيرة من الكتب في برنامج "ترجم"، الذي لا يوجد شبيه له في أي دولة في العالم.
وبيّن أن "رشم" تشارك في دورة معرض الرياض للكتاب هذا العام بـ35 إصداراً من بينها 8 إصدارات جديدة، بالإضافة إلى إصدارات لدور نشر أخرى تعقد شراكات مع "رشم"، منها دار مسكلياني التونسية، التي نشرت "رشم" بالشراكة معها 3 روايات للروائي الليبي إبراهيم الكوني، هي: "التبر" و"بيت في الدنيا وبيت في الحنين"، و"الورم".
وأضاف أن "رشم" منفتحة على دور نشر عربية وأجنبية من خلال الشراكات، وتختار موضوعات معرفية مهمة، وكتب نوعية في مجالات الفكر المختلفة؛ حرصاً على تقديم ما يستحق القراءة.
وحول أهم الإصدارات التي تحقق مبيعات كبيرة في جناح "رشم"، ذكر "الحماد" أن هناك عدداً من الإصدارات التي يُقبل عليها زوار المعرض؛ منها كتاب "التعثر في السعادة" لعالم النفس دانيال جلبرت، وهو عمل فكري ثوري يُعد من أهم ما كُتب في هذا الموضوع، ورواية "رجل الشتاء" للكاتب السعودي يحيى امقاسم، ورواية "أحد الذين لم يضحكوا البارحة" لياسر هادي.
وعن الجوائز التي حصلت عليها "رشم" خلال هذا العام، أفاد "الحماد" بأن رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" لمحمد النعاس، فازت بجائزة البوكر للرواية العربية لسنة 2022، وتُعد "رشم" أول دار نشر سعودية تحصل على هذه الجائزة.
وأشار إلى أن "رشم" ستفتتح لها، ولمركزها الثقافي "قافية"، فرعاً في العاصمة الرياض مطلع السنة المقبلة، مضيفاً أن المركز يضم مكتبة ومرسماً وقاعة لعقد المحاضرات والندوات بالشراكة مع الشريك الأدبي، هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.