"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف الشريف في لاهاي الهولندية

وأعربت عن عميق انشغالها إزاء استمرار مظاهر التعصب والكراهية الدينية ضد المسلمين في العديد من مناطق العالم، وحثت حكومات الدول المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأفعال.