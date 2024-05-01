"الدفاع المدني": نواصل المتابعة الميدانية للحالة المطرية في معظم المناطق

قالت مديرية الدفاع المدني، ظهر اليوم، إن فرقها تواصل متابعة الحالة المطرية التي يشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا.
ودعت "المدني"، إلى الابتعاد عن الأودية وتجمُّع مياه الأمطار.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت في وقتٍ سابقٍ، إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه.
وأهابت المديرية بالاتصال بالرقمَيْن: (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة؛ لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.