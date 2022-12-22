توقيع مذكرة تفاهم بين "العثيم للاستثمار" والكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل بالأحساء

تحت رعاية الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي؛ وَقّعت شركة عبد الله العثيم للاستثمار، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وذلك في إطار الجهود المشتركة الداعمة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتمكينهم من الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقّع مذكرة التفاهم من جانب شركة العثيم للاستثمار، الأستاذ عايد بن صالح المسعر المدير التنفيذي لقطاع رأس المال البشري، فيما وقّعها من جانب الكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، الدكتور مصعب بن سعود الحليبي الرئيس التنفيذي المكلف.
وأوضح الأستاذ عايد المسعر أن التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون المشترك مع الكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل بالأحساء يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات في القطاعيْن الحكومي والخاص مع الجامعات والكليات؛ لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهّلة في مختلف المجالات والتخصّصات، وتوفير الممكنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته، وتحقّق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.
وقال المسعر: إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة العثيم للاستثمار وجامعة الملك فيصل بالإحساء، من خلال تقديم خدمات التدريب التطبيقي والمهني لطلاب وطالبات البرامج التطبيقية المطروحة بالكلية وفروعها بشركات العثيم، فضلًا عن العديد من المجالات التي تعزز التعاون المشترك بين الطرفين.