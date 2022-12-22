توقيع مذكرة تفاهم بين "العثيم للاستثمار" والكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل بالأحساء

وأوضح الأستاذ عايد المسعر أن التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون المشترك مع الكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل بالأحساء يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات في القطاعيْن الحكومي والخاص مع الجامعات والكليات؛ لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهّلة في مختلف المجالات والتخصّصات، وتوفير الممكنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته، وتحقّق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.