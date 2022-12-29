مع وسائل ترفيه وضيافة.. "بولو الصحراء" يعود إلى العلا بحلة جديدة في يناير

وتعتبر هذه البطولة الحدث الأول من فعاليات الأحداث الرياضية في العُلا، إلى جانب طواف السعودية للدراجات والذي ينطلق من 30 يناير إلى 3 فبراير القادم، يليها سباق درب العلا من 23 إلى 24 فبراير، ثم بطولة الخيول المميزة لكأس القدرة والتحمل في العلا 2023 في 4 مارس 2023، وغيرها المزيد.