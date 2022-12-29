مع وسائل ترفيه وضيافة.. "بولو الصحراء" يعود إلى العلا بحلة جديدة في يناير

تعود بطولة "ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء"، لتقام في محافظة العلا في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي بولو سان-تروبيه - هارا دو جاسي الفرنسي لأول مرة، وهو الوجهة الصيفية الأولى عالمياً لعشاق ومحبي رياضة البولو، الذين سيستمتعون الآن بالعلا كونها الوجهة المثالية للبولو خلال الشتاء.
وخلال النسخة الثالثة من البطولة الصحراوية؛ سيتمكن عشاق اللعبة من شراء تذاكرهم وحضور مباريات ومنافسات مثيرة للعبة والتي تأتي بحلّة جديدة هذا العام، حيث سيبلغ عدد الفرق المتنافسة ثمانية فرق، تقودها مجموعة من أفضل لاعبي البولو في العالم.
وتقام البطولة على ملعب رملي مصمم خصيصاً لهذه اللعبة، وسط الجبال والمناظر الطبيعية التي لا تضاهى لقرية الفروسية بالعلا، والمجاورة لموقع "الحِجر" الأثري، أولى المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.
وتوفر البطولة وسائل ترفيهية وضيافة فاخرة على أعلى مستوى والتي ستتاح للحضور، مثل المأكولات والمشروبات المتوفرة ضمن برنامج الفعالية بشكل مجاني، أو شراء المأكولات السريعة من عربات الطعام المتنقلة خارج الساحة، بالإضافة إلى فعاليات عالم الأزياء والموضة والتي يمكن للحضور المشاركة فيها بارتداء أبهى الملابس.
وبالنسبة للفرق المشاركة؛ فسيقود كل فريق أحد أشهر اللاعبين المحترفين على مستوى العالم في رياضة البولو، والقادمين من أشهر الفرق العالمية لرياضة الملوك والأمراء مثل لاعبي الفريق العالمي "لا دولفينا" واللاعبين الشهيرين “فاكوندو بيريس” و”جونزاليتو بيريس”، بالإضافة للاعبين محترفين وهواة للرياضة من المملكة ومن مجتمع البولو في مختلف أنحاء العالم.
يأتي تنظيم هذه البطولة الفريدة من خلال تعاون مشترك بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو وريتشارد ميل وفريقي "لا دولفينا بولو" ونادي "بولو سان-تروبيه - هارا دو جاسي"، حيث تركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تأسيس شراكات طويلة الأمد وفعالة لتطوير لعبة البولو في المملكة العربية السعودية، وجعل موقع العلا التاريخي الوجهة الأولى لعشاق الخيول من جميع أنحاء العالم.
تعدّ بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء هي إحدى كبرى الفعاليات ضمن تقويم لحظات العلا والذي يشمل خمسة مهرجانات مميزة وستة فعاليات كبرى.
وتعتبر هذه البطولة الحدث الأول من فعاليات الأحداث الرياضية في العُلا، إلى جانب طواف السعودية للدراجات والذي ينطلق من 30 يناير إلى 3 فبراير القادم، يليها سباق درب العلا من 23 إلى 24 فبراير، ثم بطولة الخيول المميزة لكأس القدرة والتحمل في العلا 2023 في 4 مارس 2023، وغيرها المزيد.
من جهته، قال فيليب جونز، رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نحن متحمسون لنبدأ فعاليات العُلا الرياضية لعام 2023 ببطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، نظراً لأنها تستضيف رموز عالم البولو في العلا مرة أخرى وتقدم مشهداً رائداً للرياضة في المملكة والعالم".
وأضاف: "بولو الصحراء من التجارب الفريدة من نوعها، وتبشر بثلاثة أيام من الرياضة رفيعة المستوى وسط أجواء حماسية تحركها خطوات الخيول الأنيقة".
وأردف "جونز": "لقد استعددنا لتحضير هذا الحدث بالشراكة مع أفضل المؤسسات المتخصصة في رياضة البولو في العالم لتحقيق طموحات العُلا في أن تصبح وجهة رائدة لرياضات الفروسية على مستوى المنطقة والعالم".
من ناحيته، قال ألشير فياز، رئيس مجلس إدارة نادي بولو سان-تروبيه - هارا دو جاسي: "نحن متحمسون لدورنا الرئيسي في تنظيم البطولة الواعدة لهذا العام كجزء من تفعيل شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبداية تعاون طموح سيكبر مع مرور الوقت ليكون شراكة طويلة الأمد بين وجهتينا العالميتين لرياضة البولو".
بدوره، قال بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لريتشارد ميل - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس نجاح دورة عام 2022 من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء شراكتنا المتينة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو، لذا يسرنا المشاركة في البطولة مجدداً بصفتنا الراعي الرسمي والشريك الإسمي للبطولة".
وأضاف :"سوف تحقق دورة هذا العام بلا شك نجاحاً باهراً وتمنحنا الفرصة للاستمتاع بأداء مجموعة من أبرز لاعبي البولو على مستوى العالم فيما يتنافسون وسط المناظر الفريدة لمنطقة العلا".
يشار إلى أن هناك تذاكر لحضور المباريات ليوم واحد وأخرى لحضور البطولة كلها لمدة ثلاثة أيام، وهناك تذاكر كبار الشخصيات مع الضيافة الكاملة، ويمكن الحصول عليها من خلال www.experiencealula.com.