"صحة الجوف": طريقتان لتناول أدوية الغدد بعد الإفطار في رمضان

قالت صحة الجوف إن أدوية الغدد "ليفوثيروكسين" يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار بـ 4 ساعات والانتظار 60 دقيقة على الأقل قبل تناول أي طعام، ويمكن تناول تمرة وكأس ماء ثم تناول دواء الغدة، والانتظار لمدة 30 – 60 دقيقة ومن ثم تناول طعام الإفطار.