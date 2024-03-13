"صحة الجوف": طريقتان لتناول أدوية الغدد بعد الإفطار في رمضان

قالت صحة الجوف إن أدوية الغدد "ليفوثيروكسين" يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار بـ 4 ساعات والانتظار 60 دقيقة على الأقل قبل تناول أي طعام، ويمكن تناول تمرة وكأس ماء ثم تناول دواء الغدة، والانتظار لمدة 30 – 60 دقيقة ومن ثم تناول طعام الإفطار.
وفي التفاصيل، نصحت صحة الجوف عبر حسابها على منص إكس بضرورة تجنب تناول المكملات الغذائية والتي تحتوي على الكالسيوم أو الحديد في نفس موعد تناول دواء الغدة، ويجب الانتظار على الأقل 4 ساعات.
وأوضحت أن امتصاص دواء هرمون الغدة الدرقية يتأثر بالأكل لذا يجب تناوله على معدة فارغة.