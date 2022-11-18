تقدم الدعم والسند للمسلمين.. وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بترميم المملكة للمركز الإسلامي في جاكرتا

أكد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري أن المملكة العربية السعودية تقدم الدعم والسند للمسلمين في كل أنحاء العالم، وأن تكفّل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، دليل واضح على الاتساق الكامل للبعد الخيري الإسلامي الذي ترعاه خدمة للأمة، وحفاظاً على دورها الديني والفكري القائم على الوسطية، وانسجاماً مع رؤيتها أن الأمة جسد واحد، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سباقة لهذه المبادرات الطيبة.