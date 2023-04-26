لوحة جمالية ومناظر في جريان وادي النخيل بـ"مرات" توثقها عدسة "الطويل"

لحظات اتسمت بالجمال العالي، الذي يمثل واقع تلك المنطقة خلال هطول الأمطار؛ مما أغرى عدداً من متابعي الجمال الرباني من المصورين، لالتقاط تلك اللحظات، التي قد لا تعود؛ إلا أن التصوير يوثق تلك الحالة الجميلة.