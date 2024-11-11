بالتعاون مع الهلال الأحمر.. تجمع المدينة الصحي يدشن 8 مهابط للإسعاف الجوي بالمدينة المنورة

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ثمانية مهابط للإسعاف الجوي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الإسعافية بالمنطقة.
وتوزعت المهابط على عدد من المرافق الصحية لتغطية أكبر مساحة جغرافية داخل المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها من خلال مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الملك فهد ومستشفى المهد ومستشفى الحناكية ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ومستشفى الحمنة ومستشفى خيبر بالإضافة لمستشفى ينبع العام.
ويقدم الإسعاف الجوي الخدمات الطبية من خلال مسار الجلطات الدماغية ومسار الجلطات القلبية ومسار الإصابات والحوادث وذلك لضمان سرعة تقديم الرعاية الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة ويُساهم الإسعاف الجوي في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية وسرعة إنقاذ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة والاستجابة السريعة للإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، كما يساهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، خاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.