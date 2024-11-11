بالتعاون مع الهلال الأحمر.. تجمع المدينة الصحي يدشن 8 مهابط للإسعاف الجوي بالمدينة المنورة

ويقدم الإسعاف الجوي الخدمات الطبية من خلال مسار الجلطات الدماغية ومسار الجلطات القلبية ومسار الإصابات والحوادث وذلك لضمان سرعة تقديم الرعاية الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة ويُساهم الإسعاف الجوي في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية وسرعة إنقاذ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة والاستجابة السريعة للإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، كما يساهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، خاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.