ممثل رئيس مصر يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض، اليوم، ممثل رئيس جمهورية مصر، وزير الخارجية المصري سامح شكري، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، رئيس بعثة الشرف أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة أحمد فاروق، ومندوب عن المراسم الملكية.
من ناحية أخرى، وصل إلى الرياض اليوم، ممثل سلطان بروناي وزير الخارجية الثاني ببروناي دار السلام داتو إيروان بيهين يوسف، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد البريثن، وسفير بروناي دار السلام لدى المملكة يوسف إسماعيل، ومندوب عن المراسم الملكية.