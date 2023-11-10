ممثل رئيس مصر يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض، اليوم، ممثل رئيس جمهورية مصر، وزير الخارجية المصري سامح شكري، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.