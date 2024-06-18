الحجاج يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق.. والمتعجلون يتّجهون للحرم لأداء طواف الوداع

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون).