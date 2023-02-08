تقنيات الاتصال الفضائية والميتافيرس تتصدر خدمات stc في أكبر جناح بمؤتمر Leap23

وتقدم stc لزوار المعرض مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية الأحدث والتي تخدم ، حيث حظيت تقنية الميتافيرس بتفاعل كبير من الزوار فيما برزت تقنيات الاتصال الفضائية وخدمات الانترنت الجوي , وتقنيات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية الصحية مثل الهولو دكتور للاستشارات الطبية عن بعد والروبوت الصحي والدرون لتوصيل المعدات الطبية واستخدام تقنيات الجيل الخامس في الإسعاف الذكي وغيرها، كما تستعرض حلول الموانئ الذكية كالمراقبة الذكية لزيادة السلامة والأمان، وأتمتة الرافعات لتحويل العمليات للتشغيل عن بعد من غرفة التحكم المركزية واستخدام الكاميرات الذكية في دعم أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ، والمساهمة في تعزيز عمليات ، ويضم الجناح أيضا مشاركة عدد من الشركات التابعة للمجموعة حيث تعرض شركة sirar أحدث حلول وخدمات الأمن السيبراني ، فيما تقدم شركة specialized عدد من المنتجات والحلول للاتصالات الحرجة لدعم القطاعات الحيوية وتركز شركة solutions في مشاركتها بالمعرض المصاحب على أحدث الحلول والخدمات الرقمية لقطاع الأعمال ، وتسلط stcpay الضوء في مشاركتها على مستقبل التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية.