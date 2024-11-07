مع بداية الإجازة.. "أمانة الباحة" تهيئ 142 حديقة ومتنزهًا لاستقبال زوارها

هيّأت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها، 142 حديقةً ومتنزهًا، بالإضافة إلى الساحات البلدية، والميادين، والشوارع كافة، لاستقبال الزوار والسياح مع بداية الإجازة الدراسية الحالية؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية، وقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة، وممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.
وبيّن أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن مجمل مساحات الحدائق والمتنزهات تجاوز 4.188.559.38 مترًا مربعًا، شملت صيانة للمرافق العامة وألعاب الأطفال، وكذلك المسطحات الخضراء والمظلات وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات والمواقف.
وأكد "السواط" أن أمانة الباحة تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة؛ رغبةً منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشاريع الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المنطقة؛ لتوفير المتنفس الجميل للأسر والأفراد.