مع بداية الإجازة.. "أمانة الباحة" تهيئ 142 حديقة ومتنزهًا لاستقبال زوارها

هيّأت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها، 142 حديقةً ومتنزهًا، بالإضافة إلى الساحات البلدية، والميادين، والشوارع كافة، لاستقبال الزوار والسياح مع بداية الإجازة الدراسية الحالية؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية، وقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة، وممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.