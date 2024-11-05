عن "السنجاب المحارب" ترامب.. "الذايدي": في الانتخابات الأمريكية كل شيء مستباح من "شاحنة النفايات" إلى "بينوت"

ويرصد "الذايدي" واقعة أخرى تم استغلالها في الانتخابات، ويقول: "في هذا السياق وفي ذروة السباق الانتخابي وصراع الحملات، بين الجمهوريين والديمقراطيين، حاز "سنجاب" اهتمام روّاد "السوشيال ميديا" في أمريكا... تخيّل! "بينوت" هو اسم سنجاب كان بحوزة مواطن أمريكي يُدعى مارك لونغو، لكنه انتهى نهاية حزينة! الشرطة اقتحمت منزل لونغو وزوجته في نيويورك مؤخرًا وأخذت السنجاب الشهير الذي يتابعه أكثر من 600 ألف على "إنستغرام" مع حيوان آخر (راكون)، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس"، ثم أعدمت الحيوانين، بذريعة الاشتباه بإصابتهما بداء "الكلَب" وهو داءٌ مُعدٍ للبشر.. مارك، صاحب السنجاب المحبوب، أكّد في تصريحات سابقة أن 10 عناصر من الشرطة قتلوا سنجابه "بوحشية بعد أن ربّاه 8 سنوات وكأنه فرد من العائلة"! وأن الشرطة راحت تفتّش منزله بوحشية وكأنه إرهابي أو تاجر مخدّرات... هكذا قال. بعدها تحوّل السنجاب لرمز وطني، وأيقونة انتخابية، ورُسمت له الصور الخيالية، ودخل على الخطّ كبارٌ في السوق الانتخابي السياسي مثل إيلون ماسك، وشبّه ناسٌ في "السوشيال ميديا" المرشّح ترامب بأنه مثل هذا السنجاب "المحارب" الذي يقاوم النظام الفاسد".