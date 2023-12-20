"أمانة الأحساء" تنفذ تطوير تقاطع طريق الرياض مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز

بدأت أمانة الأحساء في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة تقاطع طريق الرياض مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أحد الطُرق المُستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية خدمياً.
وقال وكيل الأمانة للمشاريع المهندس هشام العوفي: المشروع التطويري يتضمن توسعة وتطوير الجسر في مسار التقاطع، واستحداث مسارات المخارج للطرق، وأعمال السفلتة، وإنشاء أرصفة المشاة، وتركيب وسائل السلامة المرورية، والعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال الإنارة والتشجير.
وأضاف: التقاطع يُعد أحد أهم التقاطعات الحيوية؛ لكونه رابط الوصول إلى مطار الأحساء الدولي، إضافةً إلى ارتباطه بعدد من الطرق الرئيسية الأخرى لمدينة الهفوف.
وبيّن "العوفي" أن المشروع يأتي امتداداً للجهود المتواصلة نحو تحقيق مستهدفات أمانة الأحساء في برنامج جودة الحياة، وأنسنة المدن في المجتمع عن طريق تعزيز الخدمات البلدية وفي مقدمتها الطرق الحضرية، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.