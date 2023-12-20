"أمانة الأحساء" تنفذ تطوير تقاطع طريق الرياض مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز

وبيّن "العوفي" أن المشروع يأتي امتداداً للجهود المتواصلة نحو تحقيق مستهدفات أمانة الأحساء في برنامج جودة الحياة، وأنسنة المدن في المجتمع عن طريق تعزيز الخدمات البلدية وفي مقدمتها الطرق الحضرية، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.