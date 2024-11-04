من اليوم.. أمانة جدة تفتح بيع مخطط السعيد بمزايدة عامة رقمية

فتحت أمانة محافظة جدة عبر استخدام التقنية لأول مرة في بيع مخطط سكني، اليوم الاثنين باب بيع "مخطط السعيد" رقم 290/ب بحي الرحمانية شمال شرق مدينة جدة، من خلال المزايدة العامة الرقمية، والتي تستمر لمدة 30 يومًا.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس ناصر المتعب، أن بيع المخطط يأتي بعد صدور الموافقة السامية الكريمة.
وتتلخص خطوات دخول المزايدة العامة الرقمية لبيع "مخطط السعيد"، في زيارة بوابة أمانة جدة للخدمات الرقمية "أفراد" من خلال الرابط المباشر، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، والضغط على رابط منصة مزايدة بيع المخطط، لتظهر خريطة الأراضي، ومن ثم اختيار الأرض المرغوبة وتقديم عرض الشراء بعد الاطلاع على تفاصيلها.
وحددت الأمانة، الشروط العامة، في أن يكون المشتري شخصًا طبيعيًا يحمل الهوية الوطنية، ومنع بيع قطع الأراضي السكنية على الأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات، والتزام المشتري بتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها في العرض الذي يشترط أن يكون بقيمة العطاء موقعًا من صاحب الطلب إلكترونيًا على النظام الإلكتروني.
ويلتزم المشتري بالموافقة على الشروط والأحكام العامة عند تقديم طلب المزايدة، إلى جانب تقديمه لضمان بنكي ساري المفعول بمدة لا تقل عن 90 يومًا، بنسبة 5% من العرض الإلكتروني.
ويلزم المشتري تقديم إقرار تعهد على النظام الإلكتروني بمعاينة قطع الأراضي الموضحة في الإعلان، من حيث الموقع، والحدود، والأطوال، والمعالم، والأوصاف، والطبيعة الحالية، معاينة تامة نافية للجهالة.