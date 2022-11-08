الجوازات: اشتراط جواز السفر وبطاقة "هيّا" للراغبين في حضور كأس العالم FIFA قطر 2022م

وأوضحت أنه يتعيّن على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم ألا تقل صلاحية جواز السفر عن (3) أشهر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و(6) أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة "هيّا"، على أن تكون فعّالة قبل السفر، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية لا تمكّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم.