مطار الملك عبدالعزيز ينفذ فرضية لحريق بمحرك طائرة

شارك في تلك التجربة، الجهات الأمنية والحكومية والتشغيلية العاملة في المطار، وإدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، ووحدة أمن المطار، وقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، ومركز العمليات الأمنية الموحد بالمنطقة، وقاعدة طيران الأمن، وإدارة الدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، والشرطة، وجمرك المطار.