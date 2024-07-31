بعد أرقام "الإحصاء" المبشرة.. "الجعيد": النمو المتزايد في القطاع السياحي والترفيهي ميزة تنافسية

أكّد الكاتب الاقتصادي "د. بندر الجعيد"، أن النموّ المتزايد في القطاع السياحي والترفيهي والاستثمار فيها يعدّ إحدى المزايا التنافسية للمملكة.
وأضاف: قطاع جودة الحياة بما يشمله من سياحة وترفيه وثقافة، يمثّل ثمرة لعمل استمرّ منذ عدة سنوات بدءًا من تطوير التشريعات وإيجاد منصات ومنظمات التمويل، ثم الاستثمار والنمو المتزايد في هذه القطاعات تعطي مزايا تنافسية للمملكة، سواء في القطاع الرياضي أو بالنسبة للاستحقاقات الدولية القادمة وانعكاس ذلك على القطاع غير النفطي بوجه عام.
وقال "الجعيد": النموّ الإيجابي من أهم المستهدفات ومعدل النمو في القطاعات غير النفطية يعتبر إيجابيًّا، وهناك توقعات بأن تكون هناك مساهمات أكبر للأنشطة غير النفطية في المستقبل.
وأضاف: الأنشطة النفطية ومنذ العام الماضي في شهر سبتمبر، كانت هناك ارتفاعات في الأسعار، وكانت الأسعار متذبذبة تبعًا لعدة عوامل، ومن بينها معدلات الطلب والعرض والقرارات التي يتخذها تحالف أوبك والخفض الطوعي، وكل ذلك كان له أثر على الأنشطة النفطية، ولكن هناك تعافٍ إلى حدّ ما، وحالة الاستقرار في معدلات النمو للاقتصاد السعودي جاءت بعد معدلات عالية جاءت في عام 2020.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء كشفت عن نموّ الاقتصاد السعودي بنسبة "1.4%" على أساس ربعي خلال الربع الثاني من 2024.
وأضافت الهيئة: أن معدل نمو الأنشطة غير النفطية بلغ "4.4%".