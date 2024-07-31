بعد أرقام "الإحصاء" المبشرة.. "الجعيد": النمو المتزايد في القطاع السياحي والترفيهي ميزة تنافسية

وأضاف: الأنشطة النفطية ومنذ العام الماضي في شهر سبتمبر، كانت هناك ارتفاعات في الأسعار، وكانت الأسعار متذبذبة تبعًا لعدة عوامل، ومن بينها معدلات الطلب والعرض والقرارات التي يتخذها تحالف أوبك والخفض الطوعي، وكل ذلك كان له أثر على الأنشطة النفطية، ولكن هناك تعافٍ إلى حدّ ما، وحالة الاستقرار في معدلات النمو للاقتصاد السعودي جاءت بعد معدلات عالية جاءت في عام 2020.