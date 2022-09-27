تدشين المرحلة الأولى من توفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية في 3 محافظات يمنية

ويشمل المشروع ثلاث محافظات يمنية وهي: حضرموت، وأبين، ولحج، ضمن مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن في خمس محافظات وهي: حضرموت، أبين، لحج، تعز، الحديدة، والذي يحقق استفادة لأكثر من 62,000 مستفيد يمني.