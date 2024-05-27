أمانة الرياض تضيف قرابة مليون مزروع من مشاتلها لـ"رياض خضراء مستدامة"

أنتجت مشاتل أمانة منطقة الرياض خلال الربع الأول من عام 2024م أكثر من 960 ألف مزروع؛ لزراعتها في أرجاء العاصمة، تنوعت بين الزهور، والشجيرات، ومغطيات التربة، والأشجار؛ بما يسهم في بناء مدينة حضرية، مستدامة، ذات أبعاد بيئية مميزة.
وكانت الأمانة قد أطلقت مبادراتها المتنوعة في التشجير، والزراعة، وما يتصل بهما من العناية بالمزروعات، وتنسيقها في الحدائق، والمرافق العامة، والطرق، وتشجيع السكان على التشجير عبر برامج نوعية، ومبادرات ذات أولوية عالية في استراتيجية الأمانة.
يُشار إلى أن هذه المزروعات التي أسهمت بها الأمانة خلال الربع الأول من عام 2024م جاءت مناسبة لأجواء المدينة، وتستطيع التعايش مع البيئة، ودرجات الحرارة المرتفعة، واستهلاك قليل للماء.
وبلغ عدد الزهور أكثر من ثمانمائة وثمانين ألفًا وتسعمائة، فيما بلغت مغطيات التربة أكثر من ثلاثة وسبعين ألفًا، وأربعة آلاف شجيرة، وأكثر من ألف وتسعمائة وخمسين شجرة، نُسقت بطريقة تناسب الأماكن المستهدفة للزراعة؛ لإضفاء روح جمالية على المدينة، وخدمة السكان.
إلى ذلك، تأتي مبادرة الأمانة في التشجير انطلاقًا من دورها الاستراتيجي في التنمية الحضرية والبيئية، واستدامة المدينة، وتحسين المشهد البصري، والحد من التلوث الانبعاثات الكربونية تحقيقًا لاستراتيجية الأمانة في رفع جودة الحياة، وبناء مدينة تنافسية انطلاقًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء.