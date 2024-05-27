أمانة الرياض تضيف قرابة مليون مزروع من مشاتلها لـ"رياض خضراء مستدامة"

وبلغ عدد الزهور أكثر من ثمانمائة وثمانين ألفًا وتسعمائة، فيما بلغت مغطيات التربة أكثر من ثلاثة وسبعين ألفًا، وأربعة آلاف شجيرة، وأكثر من ألف وتسعمائة وخمسين شجرة، نُسقت بطريقة تناسب الأماكن المستهدفة للزراعة؛ لإضفاء روح جمالية على المدينة، وخدمة السكان.