"النيابة العامة‏" تشدد على حظر التسول بأشكاله جميعًا بما فيها التسول الإلكتروني

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال" .