"الجاسر" يختتم زيارته لقبرص بعد مناقشة تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين

وشهد جدول الأعمال، لقاء وزير النقل والخدمات اللوجستية، بوزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي، وزيارته لميناء ليماسول؛ للاطلاع على سير الأعمال والقدرات التشغيلية واللوجستية في الميناء، وتبادل التجارب والخبرات والمعارف؛ للإسهام في تطوير أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، نحو أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.