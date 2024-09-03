"الجاسر" يختتم زيارته لقبرص بعد مناقشة تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين

اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، يرافقه وفد من قطاعات المنظومة.
وجاءت الزيارة بهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الخط الملاحي بين المملكة وقبرص، واستكمال العمل للحصول على الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.
وشهد جدول الأعمال، لقاء وزير النقل والخدمات اللوجستية، بوزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي، وزيارته لميناء ليماسول؛ للاطلاع على سير الأعمال والقدرات التشغيلية واللوجستية في الميناء، وتبادل التجارب والخبرات والمعارف؛ للإسهام في تطوير أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، نحو أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.