تزامنًا مع يوم التأسيس.. أمير القصيم يدشّن مشروع معالم وبوابات بريدة التاريخية

واطلع أمير منطقة القصيم أثناء المناسبة، على عرض لما تم تنفيذه في هذا المشروع من هيئة التراث، وجهود الشركاء أمانة منطقة القصيم ولجنة معالم بريدة التاريخية، وقامت هيئة التراث بتمويله وتنفيذه إلى إعادة بناء البوابات والمراقب التاريخية بمدينة بريدة وإعادتها بنفس شكلها ومواقعها السابقة، والتعريف بالقيمة الثقافية والثروة الحضارية لمدينة بريدة قديمًا، وقامت الهيئة بتصميم معالم المشروع وتنفيذ باب القصر، الباب القبلي، مرقب الشماس، مرقب الصنقر، بالإضافة إلى ترميز حدود سور بريدة قديماً بجوار هذه البوابات، وتنفيذ اللوحات التعريفية.