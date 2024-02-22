تزامنًا مع يوم التأسيس.. أمير القصيم يدشّن مشروع معالم وبوابات بريدة التاريخية

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لإعادة إحياء المعالم التاريخية بمدينة بريدة، اليوم، وتزامنًا مع يوم التأسيس، مشروع معالم وبوابات بريدة التاريخية في موقع باب القصر التراثي بوسط بريدة، وذلك بحضور الأمير متعب بن فهد بن فيصل، المدير التنفيذي لبرنامج لجنة معالم بريدة التاريخية.
واطلع أمير منطقة القصيم أثناء المناسبة، على عرض لما تم تنفيذه في هذا المشروع من هيئة التراث، وجهود الشركاء أمانة منطقة القصيم ولجنة معالم بريدة التاريخية، وقامت هيئة التراث بتمويله وتنفيذه إلى إعادة بناء البوابات والمراقب التاريخية بمدينة بريدة وإعادتها بنفس شكلها ومواقعها السابقة، والتعريف بالقيمة الثقافية والثروة الحضارية لمدينة بريدة قديمًا، وقامت الهيئة بتصميم معالم المشروع وتنفيذ باب القصر، الباب القبلي، مرقب الشماس، مرقب الصنقر، بالإضافة إلى ترميز حدود سور بريدة قديماً بجوار هذه البوابات، وتنفيذ اللوحات التعريفية.
وأكد أهمية إعادة المعالم التاريخية لمدينة بريدة وأهمها بوابات وسط بريدة القريبة من مبنى الإمارة منذ عقود من الزمن , لحفظ الإرث العمراني لوسط المدينة، مثمناً جهود المدير التنفيذي للمشروع على جهوده المتميزة والبحث في المراجع لكل المعلومات وتفاصيل المشروع والمعالم التاريخية، كما أبدى تقديره لأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وكذلك مدير فرع هيئة التراث إبراهيم المشيقح وجميع أعضاء اللجنة لإعادة بناء بوابات بريدة والمنطقة التاريخية على جهودهم المتميزة والموفقة.
وأشاد أمير القصيم بالجهود التي نفذت في هذا المشروع، مقدراً لهيئة التراث جهودها في تنفيذ المعالم التاريخية، وجهود أعضاء لجنة معالم بريدة التاريخية في الإشراف والتنسيق لهذا المشروع والدعم بالمعلومات والمصادر التاريخية، والتعاون الفعال من أمانة منطقة القصيم في دعم المشروع وتطوير وتحسين المنطقة المحيطة، الذي يحصد ثمرة تكاتف الجهود في إحياء وإعادة معالم مدينة بريدة التاريخية بافتتاح المشروع في موقع باب القصر التاريخي لمدينة بريدة، مما يؤكد أن الاهتمام بالتراث العمراني والمعالم التاريخية لأواسط المدن والمحافظات أولوية لحفظ التراث في مدينة بريدة وباقي محافظات منطقة القصيم بصفة عامة.
وكانت أمانة منطقة القصيم قد أسهمت في تأهيل وتطوير المنطقة المحيطة وتحسين المشهد البصري في مواقع البوابات التاريخية.
يذكر أن اللجنة -التي أطلقت بمبادرة من أمير منطقة القصيم- قامت خلال الفترة الماضية، بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وأهل الخبرة والمتخصصين من المجتمع المحلي، لتنفيذ معالم وبوابات بريدة التاريخية وإعادة إحيائها تجسيداً لما كانت عليه في الماضي وتعريف الأجيال القادمة بالإرث الثقافي الوطني والمتمثل في معالم مدينة بريدة التاريخية ومواقعها التراثية التي ما زالت جزءاً مهماً يعكس مدى عراقة وتنوع ثقافتنا السعودية، انطلاقاً من توثيق صور ومعلومات أبواب بريدة التاريخية وأسوارها القديمة ومعالمها التراثية، وتعبر عن عراقة مدينة بريدة التاريخية وبراعة تصميمها العمراني، وانتهاءً بتنفيذ المشروع وتطوير المنطقة المحيطة.