للعام التاسع.. 7 متسابقين يتنافسون على لقب "المهرة" بإذاعة القرآن الكريم

وتبلغ الجوائزُ أكثرَ من ربع مليون ريال؛ إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 40 ألف ريال، وأما الحائز على المركز الثالث فيحصل على 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الرابع على 20 ألف ريال، والفائز بالمركز الخامس على 15 ألف ريال، والحاصل على المركز السادس على 10 آلاف ريال، والفائز بالمركز السابع على 5 آلاف ريال؛ بينما يحصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على ألف ريال.