للعام التاسع.. 7 متسابقين يتنافسون على لقب "المهرة" بإذاعة القرآن الكريم

للعام التاسع على التوالي، تختتم إذاعة القرآن الكريم، اليوم الاثنين، النسخة التاسعة من مسابقة "المهرة" الرمضانية، التي تبلغ جوائزها أكثر من ربع مليون ريال، ويتنافس في حلقتها النهائية سبعة متسابقين؛ للفوز باللقب، في تنافس باهر بين أجمل الأصوات التي تتغنى بتلاوة القرآن الكريم، وتبث على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة في تمام الساعة الخامسة عصرًا، بالصوت والصورة.
وتنافس على جوائز المسابقة في نسختها الحالية أكثر من 10 آلاف متسابق من أبناء المملكة والمقيمين فيها، اختارت منهم لجان الفرز 63 متسابقًا ليحضروا إلى مقر المسابقة وينافسوا على الهواء مباشرة، موزعين على 7 مجموعات، في كل مجموعة 9 متسابقين، ويتأهل مِن كل مجموعة متسابقٌ واحد يصل إلى الحلقة النهائية، التي ستُبَث اليوم؛ حيث سيتنافس فيها المتسابقون السبعة المتأهلون.
وتبلغ الجوائزُ أكثرَ من ربع مليون ريال؛ إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 40 ألف ريال، وأما الحائز على المركز الثالث فيحصل على 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الرابع على 20 ألف ريال، والفائز بالمركز الخامس على 15 ألف ريال، والحاصل على المركز السادس على 10 آلاف ريال، والفائز بالمركز السابع على 5 آلاف ريال؛ بينما يحصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على ألف ريال.
يُذكر أن المسابقة تضم كذلك فرعًا لتلاوات المتصلين؛ حيث تم تكريم 30 متصلًا تفاعلوا مع البرنامج بتلاواتهم المتقنة، وفرعًا آخر للماهرات، يتم فيه اختيار فائزتين يوميًّا، وتُكَرّم كل واحدة بجائزة مقدارها ألف ريال، وبلغ عدد المتقدمات للمشاركات في مسابقة الماهرات قبل الفرز، أكثر من 30 ألف متقدمة، وجرى تكريم 60 ماهرة.
يشار إلى أن مسابقة "المهرة" كانت قد انطلقت في عام 2016م، وتتكون لجنة التحكيم من أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: (صابر عبدالحكيم، ويوسف الدوسري، وأحمد العبيدي)، وحظيت في نسخة هذا العام بمتابعة البث المرئي وتجاوزه حاجز 15 مليون مشاهد، كما حقق عدد ظهور للتغريدات على منصة "إكس" تجاوز 30 مليون ظهور، في كرنفال رمضاني أقيم طيلة الشهر الكريم.