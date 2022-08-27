محليات
بالفيديو.. مدارس الأفلاج تعلن جاهزيتها لاستقبال 13 ألف طالب وطالبة غدًا
دعت أبناءها وبناتها إلى عام دراسي حافل بالجدّ والاجتهاد والتميز والانضباط
أنهت مدارس الأفلاج استعدادها للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وأعلنت جاهزيتها لاستقبال نحو 13 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد.
ورحبت المدارس عبر منصاتها بعودة أبنائها وبناتها في بداية عام دراسي جديد حافل بالجدّ والاجتهاد والتميز والانضباط والانتظام، معلنة جاهزيتها لاستقبالهم غدًا الأحد؛ لإكمال مسيرة العلم والمعرفة.
وانتهت مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من برنامج أسبوع التهيئة، وجدولة فقرات العمل بما يتناسب مع طلاب وطالبات المرحلة.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد واصلت أعمالها الميدانية خلال الإجازة الصيفية، في التأهيل والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية؛ لتجهيز المدارس بأعلى معايير الجودة؛ لضمان بداية جادّة من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية جاذبة.