عبدالعزيز بن سلمان: توفير الطاقة المستدامة للشركات بسعر تنافسي يضمن استقطاب السلع

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه سيتم توفير الطاقة المستدامة للشركات بسعر تنافسي، موضحًا أنه لو لم يحدث ذلك فلن يتم استقطاب السلعة.
وقال وزير الطاقة خلال ملتقى الحوكمة الرقمية: توافقنا على ضرورة تحديد سعر ثابت ومستقر لفترة طويلة لتعزيز قدرة الشركات التي ترى أن المملكة، تقدم -من ضمن ما تقدمه- تكلفة كهرباء منافسة لأماكن أخرى، وندّعي أننا في المملكة لدينا القدرة على توفير هذه الطاقة بهذا السعر لفترة طويلة، وهو أمر ممكن وبقليل من التكلفة؛ ولكن ما سنحصل عليه من توفر هذه السلع وهذه الخدمات في المملكة سيكون أفضل من ناحية المردود الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أوضح الأمير عبدالعزيز أن هناك حرصًا على تعزيز الاستقطاب لوزارة الطاقة وتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب والشابات.
وأضاف: وزارة الطاقة وزارة ناشئة ومن يعمل فيها يكون متوسط عمره في حدود 33 أو 34 عامًا، ونحتاج إلى طواقم أكبر ومشاركة أكبر، ولذلك نحرص في تعزيز عملية الاستقطاب على توفير بيئة عمل موائمة للشباب والشابات بما يلبي التطلعات.
وانطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية"، وتتواصل اليوم بتنظيم هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وافتُتحت أعمال الملتقى بكلمة لمحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان بعنوان "مستقبلنا الآن"، أكد فيها أن هذا الملتقى يعكس حرص القيادة الرشيدة للمملكة على تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الصورة الذهنية للحكومة الرقمية، وزيادة التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحـة المحليين والدوليين، لتحقيق رفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وشهد اليوم الأول لأعمال الملتقى جلسات حوارية وورش عمل، شارك فيها عدد من الوزراء، ونخبة من المتخصصين في مجال الحكومة الرقمية من محليين ودوليين.