عبدالعزيز بن سلمان: توفير الطاقة المستدامة للشركات بسعر تنافسي يضمن استقطاب السلع

وقال وزير الطاقة خلال ملتقى الحوكمة الرقمية: توافقنا على ضرورة تحديد سعر ثابت ومستقر لفترة طويلة لتعزيز قدرة الشركات التي ترى أن المملكة، تقدم -من ضمن ما تقدمه- تكلفة كهرباء منافسة لأماكن أخرى، وندّعي أننا في المملكة لدينا القدرة على توفير هذه الطاقة بهذا السعر لفترة طويلة، وهو أمر ممكن وبقليل من التكلفة؛ ولكن ما سنحصل عليه من توفر هذه السلع وهذه الخدمات في المملكة سيكون أفضل من ناحية المردود الاقتصادي.