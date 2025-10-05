المرور: ضبط أكثر من 6 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال حملة ميدانية شاملة بمناطق المملكة

وأسفرت الحملة عن ضبط 6,459 دراجة آلية مخالفة، وجاءت منطقة الرياض في الصدارة بـ 3,094 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 2,037 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ 588 حالة ضبط، فيما توزعت بقية الحالات على المناطق الأخرى بنسب متفاوتة.