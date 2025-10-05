المرور: ضبط أكثر من 6 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال حملة ميدانية شاملة بمناطق المملكة

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 سبتمبر 2025م حتى السبت 4 أكتوبر 2025م، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6,459 دراجة آلية مخالفة، وجاءت منطقة الرياض في الصدارة بـ 3,094 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 2,037 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ 588 حالة ضبط، فيما توزعت بقية الحالات على المناطق الأخرى بنسب متفاوتة.
وتواصل الجهات المختصة جهودها الميدانية لتطبيق الأنظمة والتعليمات، والحد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، داعيةً ملاك الدراجات إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والتقيد بتعليمات السلامة.