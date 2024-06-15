الرحلة الإيمانية تتواصل.. ازدلاف الحجيج إلى المشعر الحرام للمبيت والراحة

تستقبل "مزدلفة" مساء اليوم الرحلة الإيمانية التي يؤدي فيها ضيوف الرحمن إكمال مسيرتهم لإتمام حجهم في مناسك الحج؛ ويحط الحجيج رحالهم في مشعر مزدلفة أو جمعا أو المشعر الحرام، الذي يقع بين مشعر منى ومشعر عرفات، ليبيتوا بها بعد نفرتهم من عرفة، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويمكثون فيها، حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى، حيث تعد "مزدلفة" ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، يجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات.