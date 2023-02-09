كلاسيرا توقع ١١ اتفاقية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية خلال مؤتمر ليب بالرياض

تعليقًا على ذلك، صرح المهندس محمود الجابري مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في كلاسيرا، قائلًا: "في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة كلاسيرا لتعزيز منظومتها المتكاملة للتعلم الذكي، قامت الشركة بالتوقيع مع عدد من الشركات الرائدة في مجال خدمات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد؛ حرصًا من الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في الدول التي تعمل بها، وتقديم منتجات جديدة في هذه الدول، وكذلك التوسع في الأسواق المستهدفة".