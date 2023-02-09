كلاسيرا توقع ١١ اتفاقية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية خلال مؤتمر ليب بالرياض

وقعت شركة كلاسيرا المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم ١١ اتفاقية مع كُبرى شركات التكنولوجيا العالمية في مجالات التعليم والتدريب، مع شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، خلال اليوم الثالث من مؤتمر ليب المقام في الرياض.
وتهدف الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعها الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا المهندس محمد بن سهيل المدني، إلى خدمة أكثر من عشرة ملايين مستخدم في ثلاث وثلاثين دولة، في مجالات: التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والشات بوت، والمحتوى الإلكتروني، وخدمات القيمة المضافة.
تعليقًا على ذلك، صرح المهندس محمود الجابري مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في كلاسيرا، قائلًا: "في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة كلاسيرا لتعزيز منظومتها المتكاملة للتعلم الذكي، قامت الشركة بالتوقيع مع عدد من الشركات الرائدة في مجال خدمات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد؛ حرصًا من الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في الدول التي تعمل بها، وتقديم منتجات جديدة في هذه الدول، وكذلك التوسع في الأسواق المستهدفة".
هذا وكانت الاتفاقيات المبرمة مع شركة AlMentor و AZM و foodics و GamaLearn و informatique و LearnOBots و LUCIDYA و Sure و Unifonic و VRG و WideBot، والتي تأتي امتدادًا للشراكات العالمية التي وقعتها كلاسيرا؛ حيث وقعت أكثر من 100 شراكة إستراتيجية مع شركات إقليمية وعالمية، بما في ذلك مايكروسوفت وزووم ويوديمي وإنتل وأمازون.
كما حرص الشريك المؤسس والرئيس التقني المهندس محمد العشماوي، على استعراض المنتجات الجديدة للشركة في نظم إدارة المدفوعات والواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس، بالإضافة لتوجه جزء كبير من استثمارات الشركة في خدمات القيمة المضافة للمساهمة في تقديم تجربة جديدة وفريدة للتعليم من المهد إلى اللحد.
الجدير بالذكر أن كلاسيرا تلقّت إشادة كبيرة من الرؤساء التنفيذيين للشركات "المنتور، إنفورماتيك، جاماليرن، شور العالمية لتقنية المعلومات، عزم السعودية، لوسيديا، ليرن أو بوت، وايدبوت، ويونيفونيك" على جهودها للتعلم الذكي في تطوير قطاعي التعليم والتدريب.