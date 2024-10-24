مركز التحكم وشاشات المراقبة تدعم انتشار رجال الأمن في الممرات والسلالم للمساعدة وتنظيم حركة الزوار

وتحرص القوة الخاصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية، مثل الهلال الأحمر والفرق الصحية المتواجدة في الحرم، للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية بسرعة وكفاءة. كذلك، تعمل الفرق على ضمان أن وسائل النقل الكهربائية مثل العربات والمصاعد تعمل بكفاءة عالية لتسهيل تنقل الزوار، خاصة في الطوابق العليا.