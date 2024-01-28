"العثيم" يشكر أمير القصيم لرعايته توقيع اتفاق إنشاء "مجمع عبدالمحسن العثيم التعليمي"

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبحضور عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم لإنشاء مجمع تعليمي بقيمة 15 مليون ريال باسم الابن الراحل عبد المحسن بن عبد الله العثيم رحمه الله.
ويُقام المجمع على مساحة 9 آلاف متر مربع وتبلغ إجمالي مساحة البناء (6160) مترًا مربعًا، ويحتوي على مبنيين كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار بها 42 قاعة تعليمية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 1200 طالب.
من جانب آخر، عبّر عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم مثمنًا الجهود التي يقوم بها لخدمة المنطقة ومبادراته المستمرة لدعم التنمية والتطوير في جميع القطاعات ومنها قطاع التعليم تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة.
وأوضح "العثيم" أن إنشاء المجمع التعليمي يأتي في إطار الأعمال الخيرية المقدمة باسم الابن الراحل عبد المحسن ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عز وجل، والدعاء، وصدقة جارية لا ينقطع أجرها بإذن الله تعالى.
واختتم العثيم حديثه بالدعاء سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد "الابن عبدالمحسن" بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جميع ذويه الصبر والسلوان.