"العثيم" يشكر أمير القصيم لرعايته توقيع اتفاق إنشاء "مجمع عبدالمحسن العثيم التعليمي"

ويُقام المجمع على مساحة 9 آلاف متر مربع وتبلغ إجمالي مساحة البناء (6160) مترًا مربعًا، ويحتوي على مبنيين كل مبنى يتكون من ثلاثة أدوار بها 42 قاعة تعليمية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 1200 طالب.