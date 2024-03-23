فيديو وقصة قصيرة.. من "المسواك والتسبيح" لعراك بالأيدي أمام "مخبز تميس"

مصادفةً وثَّقت عدسة قناة الإخبارية خلال تجوُّلها في أحد أحياء الرياض قبيل أذان المغرب والإفطار موقفًا لأحد الشباب، انتهى به المطاف في عراك مع آخر بعد دقائق من اللقاء المصوَّر الذي شدَّد فيه على ضبط النفس وعدم الانفعال أثناء الصيام، والالتزام بالاستغفار والمسواك.
وفي التفاصيل، وجَّه مذيع القناة للشاب سؤالاً عن مدى مضايقة "زحمة الرياض" له عند الخروج قبيل الإفطار، فكان رده بأنها لا تضايق أبدًا، موصيًا باستعمال المسواك والتسبيح والاستغفار.. لكن طاقم البرنامج فوجئوا بعد خمس دقائق أثناء دوران الكاميرا بالشاب وقد اشتبك في شجار بالأيدي مع شخص آخر أمام أحد محال خبز التميس!