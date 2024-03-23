فيديو وقصة قصيرة.. من "المسواك والتسبيح" لعراك بالأيدي أمام "مخبز تميس"

مصادفةً وثَّقت عدسة قناة الإخبارية خلال تجوُّلها في أحد أحياء الرياض قبيل أذان المغرب والإفطار موقفًا لأحد الشباب، انتهى به المطاف في عراك مع آخر بعد دقائق من اللقاء المصوَّر الذي شدَّد فيه على ضبط النفس وعدم الانفعال أثناء الصيام، والالتزام بالاستغفار والمسواك.