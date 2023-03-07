أمير الشرقية: سياسة المملكة تنطلق من تنمية الإنسان والمكان

من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، أبرز الإصلاحات التطويرية التي اهتمت الوزارة بتحسينها وتطويرها، خصوصًا إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية، خلال الثلاث سنوات الأولى من ممارسة النشاط، واختصار إجراءات بدء العمل التجاري في خمس خطوات، وتقليص المدة المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيًا إلى 30 دقيقة بدلًا من 15 يومًا في السابق.