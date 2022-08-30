بالتفصيل.. هذه هي الطيور المسموح صيدها في "الخريف والشتاء" بالمملكة

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (29) نوعاً من الطيور يسمح بصيدها في المملكة، خلال فترتي مواسم الصيد المحددة في الخريف والشتاء للعام الحالي 2022م، باستخدام وسيلتي صيد هما: البنادق الهوائية والصقور المرخصة.
وبحسب المركز الوطني، تبدأ الفترة الأولى في جميع المناطق المسموح فيها الصيد، في موسم الخريف بدءاً من بعد غدٍ الموافق 2022/9/1 حتى 2022/11/30م، وحددت فيه الأنواع التالية من الطيور: النقشارة، أبو قلنسوة، النقشارة الصفصاف، السمنة المغردة، الحميراء الشائعة، العندليب الأوروبي، الهزار الأزرق الزور، تميرة الشجر، يمام النخيل، اليمام المطوق، صفارية اوراسية، العندليب، الحمام الجبلي، الحجل الرملي، اليمام المطوق الأفريقي، السمان، الحنائي الأزور، سمنة الصخور الزرقاء، القطا كستنائي البطن، القطا المخطط، القطا النبطاء، الحجل، والقطا المرقط.
كما تضمنت الأنواع المسموح صيدها خلال موسم الخريف، ولكن بالصقور فقط؛ طائري الكروان العسلي والصخري.
أما الموسم الثاني ويأتي في فصل الشتاء، حيث يوافق تاريخ 2022/12/1 ويستمر حتى تاريخ 2023/1/31م، وفيه يسمح بصيد الطيور التالية: القبرة السماوية الأوراسية، والدرسة القمحية، والحميراء السوداء، وتميرة الماء.
وتحظر لضوابط الصيد داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات أو أي وجود سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، أو داخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، كما تمنع الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.