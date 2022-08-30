بالتفصيل.. هذه هي الطيور المسموح صيدها في "الخريف والشتاء" بالمملكة

وبحسب المركز الوطني، تبدأ الفترة الأولى في جميع المناطق المسموح فيها الصيد، في موسم الخريف بدءاً من بعد غدٍ الموافق 2022/9/1 حتى 2022/11/30م، وحددت فيه الأنواع التالية من الطيور: النقشارة، أبو قلنسوة، النقشارة الصفصاف، السمنة المغردة، الحميراء الشائعة، العندليب الأوروبي، الهزار الأزرق الزور، تميرة الشجر، يمام النخيل، اليمام المطوق، صفارية اوراسية، العندليب، الحمام الجبلي، الحجل الرملي، اليمام المطوق الأفريقي، السمان، الحنائي الأزور، سمنة الصخور الزرقاء، القطا كستنائي البطن، القطا المخطط، القطا النبطاء، الحجل، والقطا المرقط.