"نبايع" و"كلنا سلمان ومحمد".. "الحارثي": كلمات خادم الحرمين تكشف مدى حبه للمملكة والرياض

ويرصد "الحارثي" كلمات الملك سلمان التي يصف فيها حبه للرياض، ويقول: "عن قصة هذا العشق المستديم في نفسه يقول -حفظه الله- عندما كان أميرًا لها في مقال بعنوان "عندما أغيب عنها": "لا أدري لماذا اخترت هذا العنوان، فأنا لا أتخيل نفسي بعيدًا عن مدينة الرياض حتى لو لم أكن موجودًا فيها، فالرياض بالنسبة لي الوطن والتاريخ، الماضي والحاضر، العمل والمستقبل، الأمل. منها قام والدي المغفور له الملك عبدالعزيز بوثبته العملاقة الكبرى التي غيّرت مجرى تاريخ الجزيرة العربية حينما وحَّد شتات هذه الأقاليم التي لعب الجهل والتخلف والإقليمية أدوارًا كبيرة في تمزيقها وتفريقها حتى جاء البطل ليصنع من هذه الأقاليم أعظم وأقوى وأرسخ وحدة في تاريخ العرب الحديث: المملكة العربية السعودية. فيها وُلدت وترعرعت وتربيت على يد الملك العظيم القائد الذي غرس في قلبي وقلوب أبنائه حب الوطن والتفاني من أجله"، ويضيف -حفظه الله- قائلًا: "كل قرية ومدينة في بلادي عزيزة وغالية، ولها في نفسي أسمى مكانة وأرفع موقع، إن مسؤولًا بمثل مسؤوليتي لا يستطيع -ولو للحظة- أن يكون بعيدًا عن مدينته حتى لو كنت جسمانيًا غائبًا عنها، فهي تعيش وأعيش معها وهي أمام عيني في كل لحظة وإذا اضطرتني ظروفي إلى مغادرتها مده تقصر أو تطول، فأنا دائم التفكير فيها ولها كثير من الشوق، وأنا حريص على سرعة العودة؛ لمتابعة شؤونها والإشراف على تطويرها عن قرب ومعالجة الأمور فيها".