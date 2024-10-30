الفحص الفني الدوري للسيارات يدشّن 6 محطات متنقلة لخدمة المناطق النائية

وأكّد الحزامي؛ أن محطات الفحص المتنقلة هي إحدى المبادرات المهمة لخدمة المنشآت ذات الأسطول الكبير لفحص مركباتهم داخل مقارهم، ولديها القدرة على فحص جميع أنواع وفئات المركبات بما فيها النقل العام والحافلات والآليات ذات المواصفات والتجهيزات الخاصة وغيرها، إضافة إلى قدرتها على الوصول إلى العملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتنقل بين المناطق النائية في زمنٍ قياسي، مروراً بالطرق الوعرة وغير المعبّدة وإيصال الخدمة بكل يسرٍ وسهولة وبجودةٍ ومهنيةٍ عاليتَيْن دون حاجة الوصول إلى المحطات الثابتة.