ترقب لحلول بشأن ملف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية خلال اليومين القادمين

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، قد أكد قبل أسابيع سعي الوزارة مع نظرائها في الجانب الفلبيني للوصول إلى حل في ملف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين.