ترقب لحلول بشأن ملف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية خلال اليومين القادمين

يُنتظر أن تتضح خلال الأيام القليلة القادمة، تفاصيل جديدة عن ملف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين.
يأتي ذلك عند عقد لقاء مرتقب بين المسؤولين في الجانب السعودي والفلبيني خلال اليومين القادمين.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، قد أكد قبل أسابيع سعي الوزارة مع نظرائها في الجانب الفلبيني للوصول إلى حل في ملف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين.
وقال حينها: "هناك بوادر إيجابية إن شاء الله من خلال هذه المفاوضات لإعادة إرسال العمالة الفلبينية في القريب العاجل بإذن الله".