"الغذاء والدواء" تضبط 187 منشأة مخالفة و277 صنف منتجات خلال مايو الماضي

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو (187) منشأة مخالفة و(277) صنفًا من المنتجات خلال (1959) جولة رصد وتقصٍّ نفذتها على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال شهر مايو لعام 2024.
ومن أبرز الضبطيات التي تمّت كانت لمنشأة غذائية في الرياض تمارس تصنيع وإنتاج العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص ولا يوجد لوحة خارجية عليه مع تدني مستوى النظافة، كما تم رصد مواد أولية منتهية التصنيع، وعمال حاضرين أثناء الزيارة التفتيشية لا يملكون شهادات صحية، وعلى إثر تلك المخالفات تم إغلاق وتغريم المنشأة وضبط وتحريز جميع المنتجات.
وفي المنطقة الشرقية ورد بلاغ للهيئة عن شقة سكنية تُستخدم مستودعًا لمواد غذائية مستوردة بطريقة غير نظامية، وبعد التثبت من مخالفة التخزين تم طلب إذن النيابة العامة لتفتيش المسكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعُثر داخل الشقة على منتجات غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وعليه تم إتلاف المنتجات المخالفة واستدعاء المالك وسماع أقواله، وتسليم الموقع للبلدية المعنية واستكمال الإجراءات النظامية.
وبالتعاون مع أحد أصحاب المطابع في منطقة عسير، تم ضبط ممارس صحي (مقيم) يعمل في إحدى الصيدليات؛ لقيامه بالغش التجاري في مستحضر صيدلاني، حيث ورد طلب بطباعة أغلفة للمستحضر، وبعد التقصي والتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط وحجز (4000) عبوة غلاف خارجي، واستدعاء المقيم ومالك الصيدليات وسماع أقوالهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية، وحماية السوق والمستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة بالأنظمة واللوائح والمواصفات والمتطلبات.
وتؤكد "الغذاء والدواء" اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".