الحكومة اليمنية ترحّب بموقف السعودية من أحداث حضرموت والمهرة

رحّبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وما تضمّنه من موقف واضح ومسؤول تجاه التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة لاحتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.
وثمّنت الحكومة، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، وتعزيز دور السلطات المحلية تحت إشراف قوات التحالف.
وجدّدت دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة، معوّلة على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي ويحمي وحدة الصف الوطني.
وأكد البيان أن استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، مشددًا على أن أي تحركات أمنية أو عسكرية تتم خارج الأطر الدستورية والمؤسسية، ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تُعدّ تصعيدًا مرفوضًا يفاقم الأوضاع في مرحلة شديدة الحساسية.
كما جدّدت الحكومة موقفها الثابت من القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مشيرةً إلى أنها حقّقت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني، بما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.