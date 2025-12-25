الحكومة اليمنية ترحّب بموقف السعودية من أحداث حضرموت والمهرة

وأكد البيان أن استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، مشددًا على أن أي تحركات أمنية أو عسكرية تتم خارج الأطر الدستورية والمؤسسية، ودون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تُعدّ تصعيدًا مرفوضًا يفاقم الأوضاع في مرحلة شديدة الحساسية.