مراقبون للفرار عند الخطر.. سوق "سيكو" والباعة العشوائيون.. بؤرة أمراض ومطالب بحل جذري

رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، يعتبر سوق "سيكو" في الدمام من أكثر الأماكن التي تتواجد بها العمالة الوافدة التي تقوم بالبيع والشراء في بسطات عشوائية على امتداد السوق، وتهرب عند حضور أو تواجد الجهات المعنية.