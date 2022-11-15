"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والرياض وحائل وتبوك والجوف والشمالية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة وخليص وعسفان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تستمر الحالة في ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والحناكية والصويدرة والفريش والمدينة المنورة والمندسة والفقرة والمسيجيد وبدر وطاشا والأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تستمر الحالة في الرايس وينبع وينبع النخل حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والعمار والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وساجر وعفيف والبجادية والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والغزالة والكهفة وبقعاء وموقق وغزلانة والمستجدة والشنان والشملي وسميراء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء والوجه وأملج وضباء، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 12.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحي وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة في طبرجل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، حتى الساعة الـ 10.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحي وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة في حزم الجلاميد وعرعر والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من مساء الأربعاء.