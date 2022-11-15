"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ للرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الكامل ورهاط ومدركة وخليص وعسفان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تستمر الحالة في ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.