جريمة لا تُبرَّر بالمزاح.. كُلُّ قول أو فعل أو إشارة تحمل مدلولاً جنسيًّا هي تحرُّش حتى لو برسالة جوال

وتُشدَّد العقوبة لخمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، في حالة العودة، أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلاً، أو إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا الوعي، أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.