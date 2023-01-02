شركة الخليج للتدريب والتعليم تحصل على شهادة نظام الجودة "ISO9001:2015"

ويُظهر هذا الإنجاز مدى التزام الشركة بالمعايير التي تُمنح عليها هذه الشهادة، إلى جانب سعيها الدؤوب نحو تحقيق أهداف الشركة بتقديم أعلى وأجود مستويات الخدمة لعملائها، عبر تنفيذ كل الإجراءات، وتطبيق أدق المعايير، والتنسيق بين مختلف الإدارات والأقسام؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وكفاءة الأداء والتميز. وستكون هذه الشهادة حافزًا لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الشركة ومنتسبيها.