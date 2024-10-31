"السجل العقاري" ينال شهادتي آيزو 9001 و31022 في "الشؤون القانونية"

حصل السجل العقاري على شهادة ISO9001 لنظام إدارة جودة الخدمات القانونية، وشهادة ISO31022 لإدارة المخاطر القانونية، تأكيدًا على مستوى النضج والتميز المؤسسي لأعمال السجل العقاري القانونية، وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في حوكمة الأعمال والإجراءات والتفوق في الحد من المخاطر القانونية، وتقديم كافة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين.
وتأتي هذه الشهادة لتعكس التزام السجل العقاري بتقديم خدماته بكفاءة عالية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتوفير الدعم القانوني بما يحقق طموحات السجل العقاري في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري وضمان استدامة نموه وازدهاره.
يشار إلى أن شهادة الآيزو في إدارة المخاطر القانونية تُعدّ من أحدث المواصفات الدولية، وتُمنح هذه الشهادة بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات والإجراءات القانونية.