"السجل العقاري" ينال شهادتي آيزو 9001 و31022 في "الشؤون القانونية"

حصل السجل العقاري على شهادة ISO9001 لنظام إدارة جودة الخدمات القانونية، وشهادة ISO31022 لإدارة المخاطر القانونية، تأكيدًا على مستوى النضج والتميز المؤسسي لأعمال السجل العقاري القانونية، وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في حوكمة الأعمال والإجراءات والتفوق في الحد من المخاطر القانونية، وتقديم كافة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين.